Сестре моей, «Вечерочке»

Ветеран Семен Леонович с праздничным номером «Вечерней Москвы», посвященным Дню Победы. / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «Вечерней Москве». В этот раз мы расскажем о ветеране войны Семене Леоновиче. Он подарил газете сборник своих стихотворений.

Утренний солнечный свет попадает в небольшую комнату, увешанную картинами Семена Семеновича Леоновича. Экспозиция постоянно меняется. Например, сейчас здесь рисунки, на которые Леоновича вдохновил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Неизменным в комнате остается лишь одно — свежий номер «Вечерней Москвы» на столе.

— Я преданный подписчик газеты. Каждый день мне приносят новый выпуск, который я с удовольствием читаю от корки до корки, — рассказал Семен Семенович.

Кстати, в детстве он попал на страницы «ВМ». Семен Леонович учился в шестом классе, когда его учительница по рисованию заметила талант мальчика и направила его во Дворец творчества детей и молодежи «На Стопани» (тогда он назывался Московский городской дом пионеров. — «ВМ»).

— Я и не думал быть художником. Учительница дала нам задание — нарисовать натюрморт, и я лучше всех справился с ним. К сожалению, уже не помню, как ее звали, помню, она была очень молодой и симпатичной, — сказал, рассмеявшись, ветеран.

Учительница порекомендовала Леоновича педагогу, который руководил студией по созданию скульптур. И на одном из первых уроков мальчика сфотографировал корреспондент «Вечерней Москвы».

— Я так увлекся лепкой пограничника с собакой — и тут яркая неожиданная фотовспышка ослепила меня. А на следующий день отец, который тоже всегда покупал газету, пришел с работы и сказал: «Мать, смотри, Сеньку нашего напечатали!» Она ему сначала не поверила, — добавил он.

Публикация в газете наложила на Семена некоторые обязательства.

— Это сейчас популярные люди выступают по телевизору, в интернете, ничего не стесняясь. А раньше, если тебя напечатали в газете, ты имел авторитет. Это обязывало лучше учиться, рисовать, следить за поведением, — сказал Семен Леонович.

В книге «Бои местного значения», которую ветеран подарил «ВМ», не только стихотворения о войне, но еще и небольшая автобиография, и, конечно же, рисунки. А на первой странице Семен Семенович от руки написал: «Сестре моей, «Вечерочке», от благодарного братика-ветерана-ровесника Семена Леоновича».

ДОСЬЕ

Семен Леонович родился 17 февраля 1922 года в Москве. После окончания школы поступил в художественную школу при киностудии «Мосфильм», где отучился на художника-гримера. До войны работал по профессии. «Боевое крещение» он прошел при обороне Москвы на Можайском направлении. Награжден четырьмя орденами и 13 медалями. Живет в Митине с женой Лидией.

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