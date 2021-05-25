Фотограф, поспеши

Трамвай на Театральной площади / Фото: pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

31 июля 1965 года рубрика «Справочного» вышла на новый уровень. В связи с наплывом запросов от читателей в газете была организована постоянная служба консультаций.

Приехали дети и внуки

Теперь, если читатель успевал позвонить и задать свой вопрос редакции по специальному номеру телефона (К4–30–00, добавочный 555) с 9 до 10 часов утра, то ответ «Вечерка» публиковала день в день. Такой оперативностью в середине 1960-х могли похвастаться немногие СМИ. Звонков было так много, что видавший виды редакционный телефон, можно сказать, раскалился добела, а к вечеру обслуживающий этот номер коммутатор был попросту блокирован.

Мы публикуем первый вопрос и первый ответ, полученные таким новаторским способом. Сейчас вопрос выглядит несколько архаичным. А москвич и дозвонился, и спросил, ведь для него это было важно: «Можно ли вызвать фотографа на дом? Ко мне приехали дети, внуки, хотелось бы сфотографироваться всем вместе». Спустя несколько часов свежий номер ушел в печать, а на соответствующей его полосе было напечатано: «Заказы на фотосъемки с выездом на дом принимает Центральная фотолаборатория фабрики фоторабот. Она находится во 2-м Бабьегородском переулке, 29/5. Телефон: В1–98–62». Надеемся, что предоставленная тогда информация помогла и сейчас, спустя 56 лет, в семейном архиве того москвича хранится красивый групповой портрет.

Трамвай на дачу

Но в 1925 году «Вечерка» вела еще диалог с читателями по почте. Прогресс в столице шел по другому, по трамвайному пути. 4 апреля 1925 года читатель П. И. Русин писал: «Подходит лето. Москвичей потянет за город. Беда в том, что по праздникам трамвай начинает ходить с 9 часов утра. Начинается давка, часами простоишь в очереди. За город попадешь в самую жару. Надо изменить праздничное движение трамвая: первый выпуск вагонов сделать с 7 часов утра». До появления метрополитена было еще целых 10 лет, и трамвай властвовал в столице безраздельно. Добраться на нем до нынешнего Подмосковья было конечно нельзя. Но приехать на тогдашнюю окраину столицы, например на Воробьевы горы, было вполне реально.

Редакция отвечает

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Василиса Тимошенко, жительница ЮЗАО, 40 лет. Вопрос: Сколько речных трамваев и по каким маршрутам сейчас ходит по Москве-реке?

Ответ редакции «МВ»: На сегодняшний день по акватории Москвы-реки курсируют более 100 теплоходов различных конструкций и классов. Среди них есть как традиционные суда типа «Москвич», появившиеся еще в 1948 году и прозванные москвичами «речными трамвайчиками», так и крупные всесезонные современные речные лайнеры и малые прогулочные катера — кабриолеты. Одним из самых распространенных и стабильных маршрутов водного транспорта остается прогулка от причала «Киевский вокзал» до причала «Новоспасский мост» у станции метро «Пролетарская».

Читайте также: Главархив рассказал, как в мае 1953 года расширяли ассортимент столичных магазинов