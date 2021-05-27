Был полуночный час пик

1935 год. Советские труженики на входе в наземный павильон станции Московского метрополитена «Киевская» / Фото: totalarch.com

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В номере от 21 мая 1935 года «Вечерняя Москва» рассказывала о постоянном увеличении количества пассажиров метрополитена.

Отгремели фанфары триумфальных публикаций, посвященных запуску первого в СССР метрополитена. На смену праздникам пришли трудовые будни.

Метро теперь — это не только проходка тоннелей и строительство станций, но и перевозка людей.

Тон материалов о метрополитене, выходивших в «Вечерней Москве», становится более деловым. Вместо победных рапортов — сухие цифры статистики. Спустя шесть дней после пуска метро газета сообщала следующее:

«Вчера поздно вечером количество перевезенных на метрополитене имени Л. М. Кагановича пассажиров достигло двух миллионов.

Сегодня с утра поезда метро начали возить третий миллион пассажиров».

Уже тогда началась работа по анализу интенсивности пассажиропотоков, о чем рассказал старший диспетчер метрополитена товарищ Комаров.

«— Сейчас уже можно сказать, — заявил в беседе с нашими сотрудниками тов. Комаров, — что с 7 до 9 часов утра ездит стабильное количество деловых пассажиров — 8–9 тысяч ежедневно. Часы пик на метро, когда мы имеем максимальное количество пассажиров, падают на промежуток времени от 21 до 24 часов».

Сегодня же на многих линиях метро после 22 часов много свободных мест в вагонах.

К метрополитену привыкать пришлось не без трудностей. У первых пассажиров были некоторые проблемы.

«Нас просят предупредить пассажиров метро, чтобы они в выходной день обращали внимание на маршрутные указатели. 18 мая было много случаев, когда пассажиры впопыхах садились на поезд не с того направления, которое им нужно».

Не обошли стороной в газетных публикациях и вопросы загруженности станций метро.

«Станция «Комсомольская площадь» обслуживает, главным образом, потоки пригородных пассажиров.

Начальник станции тов.Чайсенко подсчитал, что 90 процентов всех пригородных пассажиров, прибывающих в город с Северного вокзала, едут в город в поездах метро.

На Казанском вокзале этот процент значительно ниже — не выше 10. Это объясняется тем, что у выхода с платформы Казанского вокзала есть трамвайная остановка, к которой главным образом тяготеют пассажирские потоки», — сообщала первую аналитику по пассажирам «Вечерняя Москва». Так, короткая информация была посвящена строительству тоннеля к Казанскому вокзалу, который позволит попадать на станцию «Комсомольская площадь» прямо с железнодорожной платформы.

КСТАТИ

Изначально нынешняя Кольцевая линия называлась Большим Кольцом, так как внутри планировалось построить еще одну Малую Кольцевую линию. В память об этом на путевой стене станции «Курская» есть надпись: «Станция «Курская» Большого кольца».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Станция «Красные Ворота» столичного метрополитена — первая в мире глубокого заложения, построенная с центральным залом. Ей было возвращено историческое название. А в период с 1962 по 1986 год она носила название «Лермонтовская».

ЦИФРА

копеек стоил проезд в метрополитене до войны. Билет действовал 35 минут с момента покупки.

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