Наследие московских царей представили китайской публике

Гонконг / Фото: Даша Печенина / Вечерняя Москва

Выставку экспонатов музеев Московского Кремля «Всея России самодержец. Святость и величие власти» открыли в Гонконгском музее культурного наследия.

На экспозиции представили около 170 экспонатов. Их доставили в Китай несколькими самолетами.

Чтобы выставка состоялась, кураторам пришлось три недели провести на карантине. Лишь после того, как медики убедились, что все члены команды здоровы, они смогли приступить к работе.

— Практически все экспонаты обладают высочайшим уровнем исторической, художественной, мемориальной и материальной ценности.

А большая часть из них сочетает в себе все эти четыре качества сразу. Проект готовился долго по самым разным причинам, и мы рады, что в итоге он состоялся. Ранее в 2013 году мы уже с успехом демонстрировали в Китае работы Карла Фаберже. Думаю, и в этот раз на выставке будет много посетителей, — поделился заведующий сектором оружия и конского убранства музеев Московского Кремля Сергей Орленко.

Экспозицию посвятили эпохе XVI–XVII веков. Впервые вне стен музеев Московского Кремля можно будет увидеть облачение и посох патриарха. Кроме того, в число экспонатов вошел наперстный крест царя Петра Алексеевича.

В основном выставка состоит из государственных реликвий. Зрителям представят элементы парадного вооружения русских царей, доспехи, предметы дворцового быта и украшения.

Выставка будет открыта для посетителей в Гонконге до 29 августа. После ее закрытия все экспонаты вернутся в Москву.

Читайте также: Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал интересные факты о памятнике Петру I