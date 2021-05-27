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Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал интересные факты о памятнике Петру I
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Комплекс городского хозяйства Москвы рассказал интересные факты о памятнике Петру I

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Крымская набережная, 10к1 Карта всех событий

Санкт-Петербург празднует день рождения 27 мая. В этот день официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы рассказал о памятнике Петру I работы Зураба Церетели, который расположен в столице.

Монумент высотой 98 метров открыли в 1997 году. Чтобы его установить, разобрали часть Крымской набережной.

За «самочувствием» Петра Первого следят специалисты ведомства. Они проводят диагностику металлоконструкции и труб водоотвода, меняют сигнальные лампы на вершине мачты памятника.

Ранее были опубликованы документы о нереализованных архитектурных проектах Москвы.

Читайте также: Памятник погибшим в битве под Москвой морякам 28 мая откроют на площадке Музея Победы

«Петр Великий»памятникКрымская набережная
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