Памятник погибшим в битве под Москвой морякам 28 мая откроют на площадке Музея Победы

Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

На открытой площадке Музея Победы на Поклонной Горе 28 мая откроется памятник морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941–1942 годах, заявили в пресс-службе музея.

— Монумент создан в преддверии 80-летия московской битвы по инициативе Российского фонда ветеранов, ветеранских организаций ВМФ и моряков-пограничников России, — говорится в сообщении.

Трехметровую бронзовую скульптуру установят на площадке экспозиции Военно-морского флота музея.

— Военным морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941–1942 годах, — гласит надпись на постаменте.

Частью памятника станет перечень организаций, принявших участие в создании памятника и историческая справка о моряках, участвовавших в битве под Москвой, на специальной подставке. Автором композиции стал член Московского союза художников, скульптор Грант Гарибян.

Ранее состоялось открытие бюста генерала Андрея Хрулева в центре Москвы.

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