Открытие бюста генерала Андрея Хрулева состоялось в центре Москвы
Бюст создателя централизованной системы тылового обеспечения войск генерала Андрея Хрулева открыли на территории Казначейства в центре Москвы. Об этом рассказали в Минобороны России.
На церемонии открытия, которая состоялась во вторник, 18 мая, присутствовал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
Уточняется, что созданием скульптуры занимались в мастерской военного художника Алексея Игнатова.
— Восемьдесят лет назад в самые драматические первые месяцы Великой Отечественной войны именно под его руководством был создан такой тыл Красной армии, который и обеспечил ее всем необходимым для достижения нашей немеркнущей в веках Победы, — подчеркнул Булгаков.
Кроме того, мероприятие посетила внучка Хрулева, Ирина, а также представители Казначейства и Общества военных финансистов, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что памятник павшим под Плевной гренадерам в Москве отреставрируют.
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