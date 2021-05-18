Открытие бюста генерала Андрея Хрулева состоялось в центре Москвы

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Бюст создателя централизованной системы тылового обеспечения войск генерала Андрея Хрулева открыли на территории Казначейства в центре Москвы. Об этом рассказали в Минобороны России.

На церемонии открытия, которая состоялась во вторник, 18 мая, присутствовал замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Уточняется, что созданием скульптуры занимались в мастерской военного художника Алексея Игнатова.

— Восемьдесят лет назад в самые драматические первые месяцы Великой Отечественной войны именно под его руководством был создан такой тыл Красной армии, который и обеспечил ее всем необходимым для достижения нашей немеркнущей в веках Победы, — подчеркнул Булгаков.

Кроме того, мероприятие посетила внучка Хрулева, Ирина, а также представители Казначейства и Общества военных финансистов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что памятник павшим под Плевной гренадерам в Москве отреставрируют.

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