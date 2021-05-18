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Памятник павшим под Плевной гренадерам в Москве отреставрируют
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Памятник павшим под Плевной гренадерам в Москве отреставрируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Ильинские ВоротаКарта всех событий

В Москве отреставрируют памятник павшим под Плевной гренадерам. Специалисты приведут в порядок барельефы и горельефы на фасадах, обновят позолоту на куполе, а внутри часовни восстановят керамический пол из цветной плитки. Также будут отреставрированы старинные иконы.

Памятник-часовня гренадерам, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны, установлен на площади Ильинские Ворота. Его создали по проекту архитектора и скульптора Владимира Шервуда и инженера-полковника русской армии А. Ляшкина в 1887 году.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что этот памятник является визитной карточкой площади Ильинские Ворота.

— Думаю, многие горожане не раз замечали это интересное сооружение, прогуливаясь в районе Китай-города. Памятник долгие годы ждал комплексной реставрации. Специалистам предстоит полностью привести его в порядок не только снаружи, но и внутри, — сказал глава департамента.

Так, специалисты начали работы с внутренней керамической облицовки памятника — изразцов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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