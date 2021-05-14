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Усадебный дом купца Масягина отреставрируют в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Усадебный дом купца Масягина отреставрируют в Москве

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Старомонетный переулок, 19/11с1 Карта всех событий

В Москве начали комплексную реставрацию усадебного дома купца Масягина. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в департаменте культурного наследия столицы.

Особняк находится на Старомонетном переулке и представляет собой деревянный сруб. Здание заключает в себе историческую ценность: оно является типовой постройкой жилого дома по проекту, утвержденному в столице после войны 1812 года.

— Главный дом усадьбы купца Масягина достался специалистам в неудовлетворительном состоянии: была разрушена значительная часть деревянного сруба. Сейчас реставраторы занимаются его спасением: сруб маркируют и бережно разбирают, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что реставраторы соберут дом заново, воссоздав непригодные элементы по историческим аналогам. В рамках запланированных работ восстановят дымовые трубы из кирпича, историческую обшивку стен, кровлю и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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