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Москвичам рассказали, чем вдохновлен облик станции метро «Добрынинская»
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, чем вдохновлен облик станции метро «Добрынинская»

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро Добрынинская Карта всех событий

Облик станции метро «Добрынинская» мог быть вдохновлен внешним видом Церкви Покрова на Нерли во Владимирской области. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 мая.

— Ее вид на рассвете так вдохновил архитекторов, что они взяли его за основу при создании станции, — рассказали об одной из легенд в ведомстве.

Отмечается, что поэтому пилоны зала станции облицованы светло-розовым мрамором «газган». Это напоминает порталы памятников древнего русского зодчества, сообщает Telegram-канал департамента.

Ранее москвичам рассказали о пяти привычках в транспорте, которые всех смущают.

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