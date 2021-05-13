Москвичам рассказали, чем вдохновлен облик станции метро «Добрынинская»

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Добрынинская Карта всех событий

Облик станции метро «Добрынинская» мог быть вдохновлен внешним видом Церкви Покрова на Нерли во Владимирской области. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 13 мая.

— Ее вид на рассвете так вдохновил архитекторов, что они взяли его за основу при создании станции, — рассказали об одной из легенд в ведомстве.

Отмечается, что поэтому пилоны зала станции облицованы светло-розовым мрамором «газган». Это напоминает порталы памятников древнего русского зодчества, сообщает Telegram-канал департамента.

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