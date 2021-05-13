Москвичам рассказали о пяти привычках в транспорте, которые всех смущают

Фото: Twitter / Сергей Собянин

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назвал привычки в транспорте, которые смущают многих людей.

— Их боятся и, как правило, не очень уважают. Сегодня рассказываем не о людях, а о привычках в общественном транспорте, которые смущают, пожалуй, всех, — рассказали в ведомстве.

Во-первых, границы соседей нарушает «мэнспрединг», когда мужчина широко раздвигает ноги и не дает сесть другим пассажирам.

Во-вторых, не стоит смотреть в экран сидящего рядом человека, когда он, например, играет или с кем-то переписывается. Лучше посмотреть новости на дисплее вагона.

В-третьих, люди часто ждут, когда двери в трамвае откроются сами. Но механизм устроен таким образом, чтобы не впускать лишний раз холодный воздух. Поэтому, чтобы не пропустить остановку, нужно самому нажимать на кнопку.

В-четвертых, нужно помнить о существовании наушников и не включать музыку через динамик или колонки.

Наконец, не стоит снимать маску, чтобы покашлять. Маски защищают не только самого человека, но и окружающих, отмечает Telegram-канал департамента.

Ранее москвичей пригласили принять участие в метромарафоне.

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