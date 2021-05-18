Герой России Роман Романенко поздравил победителей фестиваля в ЮАО «Созвездие талантов»

Фото: Иван Степанов

На юге Москвы завершился фестиваль «Созвездие талантов», посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Председатель оргкомитета, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко наградил участников и победителей творческого состязания.

В апреле весь мир отпраздновал юбилей первого полета человека в космос — события, открывшего новую веху в истории человечества. Фестиваль, приуроченный к празднованию этой даты, стал для участников не только шансом продемонстрировать свои таланты, но и возможностью погрузиться в тему космоса.

Мероприятие такого масштаба в Чертанове Центральном состоялось впервые. Фестиваль проходил месяц и объединил школы, дома культуры, досуговые центры и другие организации района. Всего 7 тысяч участников представили на суд жюри свои рисунки и поделки декоративно-прикладного искусства, видеоролики и театральные постановки, стихи и песни на космическую тематику. Победителями стали более 2 тысяч человек.

— Благодаря техническому прогрессу, тематическим компьютерным играм и многочисленным фильмам об исследовании космоса он не представляется для многих чем-то непонятным или устрашающим. Но все еще остается большой загадкой, разгадать которую должно стремиться человечество. Я всегда горячо приветствую любые мероприятия, способные заинтересовать точными науками, увлечь освоением космоса. Конкурсы, подобные нашему, должны привить детям интерес к большим и амбициозным целям, не сиюминутным выгодам, а по-настоящему большим и значимым для всего человечества проектам, таким как космические исследования, — отметил на церемонии награждения участников фестиваля летчик-космонавт Роман Романенко.

Он добавил, что убежден: для всех участников этот месяц прошел с пользой и в будущем их обязательно ждут новые свершения, открытия и изобретения.

Район Чертаново Центральное в своей истории уже имеет космическую страницу. У станции метро «Пражская» еще в 1985 году была установлена скульптурная композиция «Интеркосмос», посвященная космической дружбе СССР и Чехословакии. Памятник изображает фигуры советского и чешского космонавтов Алексея Губарева и Владимира Ремека, совершивших полет в марте 1978 года на космическом корабле «Союз-28».

С этого года в копилке визитных карточек района появится и фестиваль «Созвездие талантов», поскольку, по словам организаторов, он теперь станет ежегодным.

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