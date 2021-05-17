Депутат Госдумы Романенко заявил о необходимости строительства реабилитационного центра в ЮАО

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой России Роман Романенко поддержал инициативу активистов района Чертаново Центральное на юге Москвы по созданию окружного реабилитационного центра.

На встрече с жителями ЮАО у павильона «Здоровая Москва» рядом с метро «Пражская» Роман Романенко поднял вопрос о качестве медицинского обеспечения в округе. По отзывам посетителей павильона, уровень медицинского обслуживания достаточно высокий и в целом не вызывает нареканий. Однако активисты выразили общее мнение о том, что очень не хватает своего реабилитационного центра.

— Потребность в создании окружного высокотехнологичного реабилитационного центра очевидна. Я изучал и знаю, что на учёте в медучреждениях состоят тысячи пациентов, нуждающихся в реабилитационной помощи. Поэтому намерен детально проработать эту инициативу с городскими властями, — прокомментировал Роман Романенко.

Парламентарий отметил, что уже провел переговоры с представителями районной управы и осмотрел земельный участок, который возможно выделить под строительство центра. Теперь, по его словам, важно получить поддержку жителей округа.

— Мои волонтеры уже начали опрос и сбор подписей. Если граждане проявят достаточный интерес, я буду дальше добиваться решения этого вопроса. Уверен, совместными усилиями мы сможем достичь желаемого, и реабилитационный центр станет реальной помощью для нуждающихся не только Чертаново Центрального и Чертаново Южного, но и всего округа в целом, — подчеркнул Романенко.

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