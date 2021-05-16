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Летчик-космонавт Романенко прокомментировал планы по отправке космических туристов в 2021 году
Фото: Иван Степанов

Летчик-космонавт Романенко прокомментировал планы по отправке космических туристов в 2021 году

Василий Плиткин

Общество

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал сообщение о планах Роскосмоса отправить на МКС двух космических туристов в декабре 2021 года.

В июне в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина стартует программа подготовки к полету космических туристов: японского миллиардера-предпринимателя Юсаку Маэдзавы и его помощника Йозо Хирано. В декабре они отправятся к Международной космической станции с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-20». Полет займет 12 суток, а подготовка к запуску — три месяца. Управлять кораблем будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.

— Буквально на днях обсуждал перспективы космического туризма со студентами университета спорта и туризма. Говорили, что сегодняшние «экспедиции-посещения» не массовые. Но вот стало известно, что в конце 2021 года впервые на МКС отправятся сразу два космических туриста из Японии. Полагаю, что это первый серьезный шаг на пути развития космического туризма в полном смысле этого слова, — прокомментировал Роман Романенко.

В Роскосмосе отмечают, что полет туристов является частью программы по пропаганде коммерческого использования российской космической отрасли и получению дополнительных доходов. По оценкам экспертов, эта миссия обойдется японским космопутешественникам по меньшей мере в 90 миллионов долларов.

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