Эксперт рассказал, какую угрозу для Земли представляет космический мусор

Фото: pixabay.com

Порядка семи тысяч тонн космического мусора расположены на орбите Земли. Это может стать угрозой для человечества. При этом специалисты считают, что не все фрагменты недействующих кораблей падают на нашу планету, а также еще реже они могут вызывать разрушения. Однако для тех людей, которые находятся в космосе, столкновение с этими предметами может быть опасным.

Возможность попадания данного мусора на Землю может вызвать панику среди людей. При этом не весь он имеет возможность беспрепятственно «просочиться» сквозь атмосферу. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, обратно на Землю возвращается тот мусор, что находился не очень высоко.

— Под действием атмосферы мусор тормозится, его куски снижаются еще дальше и сгорают. Большие фрагменты входят в атмосферу, разрушаясь, — объяснил Натан Эйсмонт.

Бывали случаи, когда космические «отходы» падали на Землю. Однако, как правило, на входе в атмосферу они сгорают, и вероятность того, что их падение станет разрушительным, очень мала, считает эксперт. Он также добавил, что существуют другие объекты, которые находятся выше. Их тяжелее затормозить, поэтому некоторая их часть остается надолго. Некоторые фрагменты находятся на орбите около сотни лет, отмечает телеканал 360.

Как пояснил Натан Эйсмонт, на данный момент в космосе находятся 25 тысяч объектов, размер которых более десяти тысяч сантиметров.

Читайте также: Американский генерал объявил о появлении в России «убийцы» спутников