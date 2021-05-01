Американский генерал объявил о появлении в России «убийцы» спутников

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Россия и Китай создали оружие, способное вывести из строя и уничтожить американские орбитальные спутники. С таким заявлением выступил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.

По словам американского военного, «космос — такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море, и это то, что в действительности материализовалось здесь за последние несколько лет».

Реймонд также заявил, что целью Космических сил США является сдерживание, а «область ведения боевых действий, наша цель состоит в том, чтобы не ввязываться в конфликт, который начнется или распространится на космос. Наша цель заключается в том, чтобы не допустить этого, а для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников».

Генерал также рассказал, что Космические силы США отслеживают около 30 тыс. объектов в космосе: и мусор составляет подавляющее большинство из них. По его версии, одним из решений проблемы является «в первую очередь прекращение создания этого мусора», пишет The Washington Post.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова обсуждать с США вопросы космической безопасности.

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