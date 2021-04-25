Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Захарова: Чешские власти обязаны рассказать о назначении оружия, хранившегося во Врбетице
Фото: МИД РФ

Захарова: Чешские власти обязаны рассказать о назначении оружия, хранившегося во Врбетице

Илья Ашуров

Внешняя политика

Чешские власти должны ответить на вопрос: какие именно вооружения хранились на складах во Врбетице в 2014 году. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, иностранные СМИ уже поднимали вопрос о назначении вооружения, хранившегося во Врбетице. Известно, что боеприпасы и оружие, о которых идет речь, принадлежали «конторе», контролируемой гражданином Болгарии. Тем не менее существует еще ряд вопросов, на которые чешской стороне следует ответить.

— Вопрос к Праге: что хранилось на этих складах? Второй вопрос: каким образом распоряжался тем, что было на этих складах, гражданин другого государства? На каком основании он распоряжался всем, что там было? Имеются ли законные основания, — сказала Захарова в эфире «России 1».

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что спецслужбы страны не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

Читайте также: В Кремле допустили встречу Путина и Байдена в июне

ЧехияМария ЗахароваМИД РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в