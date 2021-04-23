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МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы космической безопасности
Фото: МИД РФ

МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы космической безопасности

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами Америки вопросы, которые касаются космической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 23 апреля.

Отмечается, что Москва готова к диалогу с любыми заинтересованными в этом вопросе странами, сообщает РИА Новости.

— Подтверждаем, что мы, как и ранее, открыты к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, включая США, — уточнили в дипломатическом ведомстве РФ.

Ранее Москва и Пекин представили новую версию российско-китайского проекта соглашения о предотвращении размещения оружия в космосе. РФ неоднократно сообщала о своей приверженности задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космическом пространстве любых видов вооружения.

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