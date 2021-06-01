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Участники экскурсии посетят места боев дивизий народного ополчения
Отправной точкой экскурсии, старт которой дал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, стал памятник ополчению Фрунзенского района перед зданием МГЛУ / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Участники экскурсии посетят места боев дивизий народного ополчения

Алексей Хорошилов

История

1 июня стартовала первая экскурсия в рамках патриотической программы Мосгордумы «Памяти Московского народного ополчения».

«Дорогами памяти Московского народного ополчения» — первая автобусная экскурсионная поездка по местам боев 4-й дивизии Куйбышевского района и 5-й дивизии Фрунзенского района Москвы.

— Эти дивизии осенью 1941 года защищали Москву в районе Наро-Фоминска и Боровска в ходе ожесточенных боев, — напомнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В экскурсии приняли участие родственники ополченцев, члены ветеранских организаций, школьники и студенты, преподаватели истории, руководители школьных военно-патриотических музеев.

Символично, что местом старта экскурсии стала улица Остоженка — именно на ней, в здании, где ныне располагается Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), была сформирована дивизия Московского народного ополчения Фрунзенского района Москвы. Мемориальная табличка на здании вуза гласит, что за проявленную доблесть в боях с немецко-фашистскими захватчиками дивизия ополчения получила почетное наименование «Нижнеднестровская стрелковая Краснознаменная дивизия».

— На площадке перед нашим университетом собирались и уходили на защиту Москвы народные ополченцы. В их числе были и наши студенты, и преподаватели. Имена этих добровольцев мы находим до сих пор и включаем в список на памятной доске, чтобы помнить о них всегда, — отметила ректор МГЛУ Ирина Краева.

Участники экскурсий посетят места боев дивизий, возложат цветы к памятникам. Алексей Шапошников подчеркнул, что сегодня завершается подготовка экскурсионных маршрутов по каждой дивизии ополчения.

— Для школьников и кадетов это будут как однодневные, так и двух-, трехдневные экскурсии с возможностью посещения нескольких городов Московской и Смоленской областей, — пояснил председатель Мосгордумы.

К слову, программа «Памяти Московского народного ополчения» реализуется в столице с 2015 года. Ее главная цель состоит в том, чтобы увековечить память о подвиге бойцов ополчения в годы Великой Отечественной войны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Пашков, председатель Московского городского совета ветеранов:

— Трудно переоценить заслуги ополченцев в обороне Москвы. В июле 1941 года было принято постановление о формировании 19 дивизий ополчения. Они укрепляли оборонительные сооружения вокруг Москвы, вступали в неравный бой с врагом. И погибали, к сожалению, многие. Оружия и боеприпасов не хватало, раненых оставляли местному населению. В целом ряде населенных пунктов стоят памятники погибшим ополченцам. Там должна побывать наша молодежь и отдать долг памяти тем, кто отдал за нее жизнь.

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