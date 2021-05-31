Летний городской клуб для детей открылся в Музее Победы

Фото: музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Детский городской клуб «Лето Побед» открыли в Музее Победы в понедельник, 31 мая. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Детский клуб будет работать до 27 августа. Присоединиться к сменам смогут школьники в возрасте от восьми до 13 лет.

На торжественную линейку, которую проводили 31 мая, пришли порядка 300 школьников столицы. После церемонии юные москвичи прошли испытания в веревочном городке и стали участниками интерактивного квеста «Привет, Лето Побед». Мероприятие завершилось праздничным концертом от вожатых клуба, театра «Домисолька» и певицы Дианы Гурцкой.

— Вы стали первыми участниками новых замечательных смен нашего клуба «Лето Побед» — исторической, творческой, технической и многих других. Уверен, все пять дней каждой смены будут насыщены интересными событиями и вам не придется скучать ни одной минуты, — обратился к школьникам директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, сотрудники музея подготовили для участников летнего клуба творческие и спортивные мероприятия. Кроме того, юных москвичей будут знакомить с культурой и историей России. На занятия для детей будут приглашать «звездных» гостей, добавили в пресс-службе музея.

Ранее Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию в День военного автомобилиста.

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