Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Летний городской клуб для детей открылся в Музее Победы
Фото: музей Победы

Летний городской клуб для детей открылся в Музее Победы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Детский городской клуб «Лето Побед» открыли в Музее Победы в понедельник, 31 мая. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Детский клуб будет работать до 27 августа. Присоединиться к сменам смогут школьники в возрасте от восьми до 13 лет.

На торжественную линейку, которую проводили 31 мая, пришли порядка 300 школьников столицы. После церемонии юные москвичи прошли испытания в веревочном городке и стали участниками интерактивного квеста «Привет, Лето Побед». Мероприятие завершилось праздничным концертом от вожатых клуба, театра «Домисолька» и певицы Дианы Гурцкой.

— Вы стали первыми участниками новых замечательных смен нашего клуба «Лето Побед» — исторической, творческой, технической и многих других. Уверен, все пять дней каждой смены будут насыщены интересными событиями и вам не придется скучать ни одной минуты, — обратился к школьникам директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, сотрудники музея подготовили для участников летнего клуба творческие и спортивные мероприятия. Кроме того, юных москвичей будут знакомить с культурой и историей России. На занятия для детей будут приглашать «звездных» гостей, добавили в пресс-службе музея.

Ранее Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию в День военного автомобилиста.

Читайте также: «Зверокрекеры», «Большая перемена» и птица сирин: как пройдет День защиты детей в Москве

летомузей Победыдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Надежные козыри цвета хаки

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраним имена героев вместе

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Золотое здоровье мигрантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Все мнения
О проекте