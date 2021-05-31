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«Зверокрекеры», «Большая перемена» и птица сирин: как пройдет День защиты детей в Москве
Фото: Наталия Нечаева

«Зверокрекеры», «Большая перемена» и птица сирин: как пройдет День защиты детей в Москве

Ольга Маркова

Культура

Международный День защиты детей ежегодно (с середины прошлого века) отмечается 1 июня. К этому значимому событию многие музеи, культурные центры, библиотеки готовят тематические мероприятия. Правда, в этом году первый день лета выпал на вторник, что побудило организаторов перенести мероприятия на выходные. Но и 1 июня праздники будут! «Вечерняя Москва» подготовила обзор праздников, благодаря которым детский день станет радостным, веселым и интересным.

Всероссийский фестиваль «Большая перемена» в Парке Горького станет самым ярким событием Дня защиты детей. 1 июня на многочисленных площадках форума гости смогут принять участие в познавательных лекциях, дискуссиях с профессионалами, мастер-классах, интеллектуальных битвах и марафоне уличных культур. А на главной сцене весь день будут выступать популярные артисты.

В День защиты детей самый «детский» театр Москвы — Театр кукол имени С. В. Образцова — зовет юных зрителей и их родителей в «Образцовпарк». Гости театра увидят любимые сказки, примут участие в мастер-классах и услышат хорошую музыку. Откроет праздник интерактивное театрализованное представление «Прогулка с Андерсеном», а далее посетителей приглашают на театрализованный променад «Тысяча и одна ночь», где на экскурсии «Сказки Шахерезады Степановны» будут открыты «музейные сокровища».

А в Бабушкинском парке 1 июня можно принять участие в квесте «По следам детства». Бродилка посвящена российским и зарубежным мультфильмам. Участники разделятся на команды, чтобы решить «непростые» задачи: создать свою историю или поставить себя на место главного героя.

День защиты детей 1 июня с размахом отметят в Музее Победы. Старт мероприятиям даст художественный мастер-класс «Мы — за мир!», где посетители научатся рисовать символы мира. При этом участники занятия получат в подарок книгу маршала Советского Союза Д. Т. Язова. В зале «Конев» гостей музея ждет просмотр фильма «Зверокрекеры» и спектакля «И вот он. Бежин луг» по мотивам произведения Ивана Сергеевича Тургенева. А на открытой площадке военной техники состоится концерт лауреатов фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы».

На праздничную программу «Мир военного детства» 1 июня детей и их родителей зовет Музей обороны Москвы. Гости смогут увидеть выставку «Детство, опаленное войной» в сопровождении экскурсовода. Пройдут мастер-класс «Открытка на фронт» и награждение призеров всероссийского конкурса рисунков «Я —фронтовой художник». Юные посетители приглашаются на показ мультфильмов о подвигах и героях Великой Отечественной войны. А завершится программа экскурсией по постоянной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы».

На занятия для семейной аудитории в День защиты детей гостей зовет храм Василия Блаженного. На экскурсии «Дивные главы Покровского собора» участники познакомятся с его куполами-главами, один из которых можно расписать в технике пластилинографии. В ходе программы «Москва и москвичи: жизнь древнего города» взрослые и дети совершат путешествие в древнюю Москву и познакомятся с занятиями горожан в XVI–XVII веках. А музейное занятие «Загадка старого ключа» раскроет секрет старого ключника.

1 июня Государственный музей Востока презентует своим гостям праздничную программу «В мире ненужной профессии нет!». Откроет ее мастер-класс для самых маленьких «Бамбуковый медведь», на котором ребята сделают из бумаги большую панду. Праздничная мозаика «Кем быть? Сокровищница необычных профессий» познакомит с уникальными занятиями, считавшимися самыми уважаемыми у разных народов Востока: «Ковродел в Средней Азии», «Охотник на морского зверя на Чукотке», «Самурай в Японии», «Чиновник в Китае» и «Брахман в Индии».

Продолжит праздник экскурсия «Энциклопедия для любознательных: изобретения, достижения, технологии в искусстве Востока». Ее участников ждут прогулка по пяти залам постоянной экспозиции музея и знакомство с настоящими сокровищами мысли и мастерства народов Востока. А завершит день программа-игра «Поэтический турнир с Омаром Хайямом».

Специальную программу в честь Дня защиты детей подготовили для ребят музей-панорама «Бородинская битва» и музей «Кутузовская изба». 1 июня начнется здесь с игровой экскурсии «По следам барабанщика», в рамках которой дети узнают, какую роль выполняли музыканты во время сражений 1812 года, примерят мундир барабанщика и примут участие в игровой разминке. Изготовить тряпичную куколку-желанницу можно будет на мастер-классе «В каждой избушке свои игрушки». А завершит праздничный день концерт «Играй, детвора!».

В Международный день защиты детей Музей музыки приглашает москвичей и гостей столицы на программу «Азбука джаза для детей и взрослых». Ее участники познакомятся с композициями раннего джаза, блюзом, регтаймом, мелодиями эры свинга, стремительными темами бибопа, неторопливыми пьесами в стиле босанова, а также хитами фанка и хип-хопа. Слушатели получат представление о стилях и жанрах джазовой музыки, научатся ориентироваться в формах и структуре композиции. В этот день в музее будут звучать мелодии золотого фонда джазового репертуара в исполнении российских мастеров джазовой импровизации.

К Дню защиты детей Дом-музей А. И. Герцена подготовил программу «Детское НеДетское». 1 июня проект «Вспоминаем классику» мастерской «Театра Автора» представит на театральном вечере произведения А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Тэффи, М. А. Булгакова, М. М. Зощенко, И. А. Бродского в исполнении артистов и учеников студии.

Музей современной истории России в свою очередь 1 июня откроет выставку картин Гоши Ляховецкого «Детский М.И.Р.», на которой будут представлены произведения с яркими, понятными образами из мира ребенка. Каждая картина — отдельный мир. А еще в экспозиции гости музея увидят мультфильмы с живописью художника: эпизоды из фильма «Детский альбом» — «Клоуны» и «Рыбка», «Гошины сказки», «Джордж Гершвин» и «Путешествие Марко Поло, или Как была открыта Америка».

Галерея Ильи Глазунова 1 июня приглашает детей на виртуальную волшебную экскурсию «Путешествие за птицей сирин». Ее участники познакомятся с картиной «Райские птицы Древней Руси», на которой изображены алконост и сирин в золотых оперениях и с лицами прекрасных девушек. Ребята увидят огненную жар-птицу, грифонов, Семаргла, птицу сирин на изразцах, павлинов с проросшими хвостами и двуглавого орла.

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