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День защиты детей отпразднуют в Бородинской панораме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

День защиты детей отпразднуют в Бородинской панораме

Ольга Маркова

Культура

Музей-панорама «Бородинская битва» и Музей «Кутузовская изба» в честь Международного дня защиты детей подготовили для ребят специальную программу. 1 июня они смогут принять участие экскурсии и мастер-классах, а также послушать концерт.

Начнется праздничная программа игровой экскурсией «По следам барабанщика», на которой дети узнают, какую роль выполняли музыканты во время сражений 1812 года, примерят мундир барабанщика и примут участие в игровой разминке, где освоят «команды» по сигналам барабана.

В музее «Кутузовская изба» пройдет мастер-класс «В каждой избушке свои игрушки». Его участники узнают, чем игровая кукла отличалась от обереговой, и изготовят тряпичную куколку-желанницу.

Концерт «Играй, детвора!» завершит программу праздника.

Кроме того, в течение дня по Музею-панораме «Бородинская битва» можно будет пройти с обзорной экскурсией.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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праздникэкскурсияДень защиты детей
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