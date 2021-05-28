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Фестиваль «Большая перемена» позвал гостей в парк Горького
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города

Фестиваль «Большая перемена» позвал гостей в парк Горького

Ольга Маркова

Культура

В День защиты детей, 1 июня, в парке имени Горького пройдет Всероссийский фестиваль «Большая перемена».

Территория фестиваля разделена на несколько площадок. На главной сцене — основной точке форума — зрители увидят праздничный концерт с участием популярных артистов.

Кроме того, для детей, их родителей и педагогов будут открыты пространства, посвященные двенадцати направлениям конкурса «Большая перемена», лекторий и зона кастингов.

Участники фестиваля посетят познавательные лекции, дискуссии с профессионалами и мастер-классы. Пройдут многочисленные интеллектуальные битвы и марафон уличных культур.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте фестиваля.

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