Покровский собор отметит День защиты детей

Фото: АГН Москва

В День защиты детей, 1 июня, Храм Василия Блаженного приглашает горожан на занятия для семейной аудитории.

На экскурсии «Дивные главы Покровского собора» участники познакомятся с его куполами-главами, которые отличаются яркими красками, необычными формами и диковинным разнообразием декора. А одну из глав можно будет даже расписать в технике пластилинографии.

На программе «Москва и москвичи: жизнь древнего города» взрослые и дети совершат путешествие в древнюю Москву и познакомятся с занятиями горожан в XVI–XVII веках.

А музейное занятие «Загадка старого ключа» раскроет секрет старого ключника.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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