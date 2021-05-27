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Музей Востока откроет «Сокровищницу необычных профессий»
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Музей Востока откроет «Сокровищницу необычных профессий»

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей Востока 1 июня приглашает москвичей и гостей столицы на праздничную программу «В мире ненужной профессии нет!», посвященную Дню защиты детей.

Взрослые и дети смогут принять участие в викторинах, мастер-классах, экскурсиях, на которых можно познакомиться с изобретениями, достижениями, необычными профессиями, традиционными ремеслами народов Востока.

Откроет программу мастер-класс для самых маленьких «Бамбуковый медведь», на котором ребята из бумаги сделают большую панду.

Основное мероприятие — праздничная мозаика «Кем быть? Сокровищница необычных профессий» — познакомит с уникальными занятиями, считавшимися самыми уважаемыми у разных народов Востока: «Ковродел в Средней Азии», «Охотник на морского зверя на Чукотке», «Самурай в Японии», «Чиновник в Китае» и «Брахман в Индии».

В середине дня школьников и их родителей пригласят на экскурсию «Энциклопедия для любознательных: изобретения, достижения, технологии в искусстве Востока». Их ждет прогулка по 5 залам постоянной экспозиции музея и знакомство с настоящими сокровищами мысли и мастерства народов Востока. Это китайский фарфор, японское холодное оружие, среднеазиатские ковры, индонезийский кукольный театр, лаковые изделия Юго-Восточной Азии.

А завершит праздничный день программа-игра «Поэтический турнир с Омаром Хайямом».

Участие в мероприятиях по билету, сообщается на сайте музея.

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