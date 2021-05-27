Музей музыки подготовил программу «Азбука джаза для детей и взрослых»

Фото: Анна Быкова

В Международный день защиты детей, 1 июня, Музей музыки приглашает москвичей и гостей столицы на программу «Азбука джаза для детей и взрослых».

Участники мероприятия познакомятся с композициями раннего джаза, блюзом, регтаймом, мелодиями эры свинга, стремительными темами Би Бопа, неторопливыми пьесами в стиле босса-нова, а также хитами фанка и хип-хопа.

Слушатели получат представление о стилях и жанрах джазовой музыки, научатся ориентироваться в формах и структуре композиции.

Дети и их родители услышат мелодии из золотого фонда джазового репертуара в исполнении российских мастеров джазовой импровизации. В концерте прозвучит музыка Д. Эллингтона, Х. Кармайкла, А. Жобима, Ф. Черчилля, В. Янга, Ч. Паркера, С. Роллинза, М. Леграна.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.