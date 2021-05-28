Театр кукол имени Образцова пригласил москвичей на детский праздник

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Международный день защиты детей Театр кукол имени С. В. Образцова приглашает юных зрителей и их родителей на праздник. 1 июня двери в сказку откроет парк Образцова.

Гости театра увидят любимые сказки, примут участие в мастер-классах, услышат хорошую музыку и примут участие в презентации Детской театральной студии ГАЦТК им. С. В. Образцова.

Откроет праздник интерактивное театрализованное представление «Прогулка с Андерсеном», которое поставила режиссер-хореограф Елена Порошина. Далее гостей приглашают на театрализованный променад «Тысяча и одна ночь», где на экскурсии «Сказки Шахерезады Степановны» будут открыты «музейные сокровища».

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте театра.

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