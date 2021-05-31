Онлайн-мероприятия подготовили для москвичей ко Дню защиты детей

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Юных москвичей и их родителей приглашают посетить онлайн-мероприятия, подготовленные к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

В этот день для ребят всех возрастов стартует проект «Дети меняют мир. Начни с себя!», подготовленный столичным департаментом труда и социальной защиты населения. Им предлагают совершить полезное дело, например, соорудить кормушку для птиц, организовать сбор отходов для переработки, посадить во дворе растения или что-то другое. Процесс своего труда нужно сфотографировать и вместе с небольшим рассказом на тему, почему важно заботиться о людях и природе, прислать на электронную почту deti@dobrayamoskva.ru.

Самые впечатляющие рассказы будут опубликованы на портале «Я дома».

Все родители смогут пройти онлайн-тест «Забота или гиперопека?», который подготовили психологи семейных центров. Он доступен на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

1 июня в 10:30 психолог Московской службы психологической помощи населению Екатерина Дищенко проведет для мам и пап вебинар «Дом счастливого ребенка», который научит выстраивать конструктивный диалог с ребятами дошкольного и младшего школьного возраста.

Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» приглашает на концерт «Планета детства», который опубликуют в 15:00 на официальном YouTube-канале дворца. Здесь прозвучат музыкальные композиции, а также стихи и проза в исполнении воспитанников культурного центра.

В 18:00 для маленьких москвичей покажут спектакль «Приключения Буратино» по одноименной сказке Алексея Толстого. Его опубликуют на официальном YouTube-канале дворца творчества детей и молодежи «Хорошево».

Центры госуслуг «Мои документы» подготовили мастер-класс по изготовлению кольца с сердцем, который пройдет в Instagram-аккаунте центров 1 июня в 11:00. А в 15:00 специалисты научат ребят основным вычислениям на арифмометре.

Помимо этого, с 1 по 3 июня столичные семейные центры на своих страницах в соцсетях запускают флешмоб #ВместеВДетство. Для участия в нем родителям или другим родственникам нужно разместить в своих аккаунтах фотографию с ребенком, которая была сделана во время игры с ним. Снимок необходимо сопроводить небольшим постом о любимых развлечениях и отметить двух друзей для передачи онлайн-эстафеты, поставить хештеги #ВместеВДетство2021, #МойСемейныйЦентр, #МоскваДобрыйГород, #ДеньЗащитыДетей2021. Узнать об акции подробнее можно на странице «Мой семейный центр» в социальной сети «Инстаграм».

4 июня организаторы флешмоба выберут победителя, которому обещан приз.

Подробная программа всех онлайн-мероприятий в честь Международного дня защиты детей опубликована на портале «Я дома».

Ранее руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина рассказала, какую праздничную программу ко Дню защиты детей подготовила ВДНХ.

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