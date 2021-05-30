Онлайн-кроссворд ко Дню защиты детей подготовил портал «Узнай Москву»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-кроссворд, посвященный русским поэтам, подготовил к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, портал «Узнай Москву». Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий в воскресенье, 30 мая.

— Участникам предстоит ответить на восемь простых вопросов. Они посвящены произведениям классиков русской поэзии. Среди них стихотворения «Бородино», «Мячик», «Дядя Степа», басня «Ворона и лисица», поэма «Руслан и Людмила» и другие, — рассказала руководитель проекта в департаменте Ксения Виноградова.

Кроссворд можно разгадать на портале «Узнай Москву», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что маршрут по столичному району Щукино появился на портале «Узнай Москву».

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