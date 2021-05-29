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Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе ВДНХ ко Дню защиты детей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе ВДНХ ко Дню защиты детей

Татьяна Плотникова

Город

В День защиты детей, который отмечается 1 июня, гостей ВДНХ ожидает праздничная программа. О мероприятиях, подготовленных для жителей и гостей столицы, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

— Музейные площадки и резиденты ВДНХ сделают этот праздничный день действительно насыщенным. «Робостанция», Музей кукол, «Городская ферма» — каждый готовит что-то свое, — отметила Наталья Сергунина.

В частности, детей в возрасте от пяти до сети лет ждет игровая экскурсия-квест в центре «Космонавтика и авиация». Участники мероприятия побывают в космическом путешествии и узнают о космических кораблях, полете Юрия Гагарина, планетах Солнечной системы. Начало — в 11:00 и 15:00.

Также в центре «Космонавтика и авиация» 1 июня будет работать «Школа юных космонавтов» для детей от семи до десяти лет. Ребята получат карту с маршрутом и будут выполнять задания вместе с экскурсоводом. Дети узнают, каким должен быть настоящий космонавт, познакомятся с устройством ракеты и станут дизайнерами космического скафандра. Экскурсии бесплатные, для участия необходимо пройти регистрацию.

Центр славянской письменности «Слово» приглашает детей от шести лет в 12:00, 15:00 и 18:00 на экскурсию «Легенда Новгорода: мальчик Онфим», посвященную жившему в XIII веке маленькому автору берестяных грамот и рисунков. Гостям центра расскажут, как юный новгородец стал символом древнерусской грамотности и чему учили в то время. Участие бесплатное, требуется регистрация.

Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе ВДНХ ко Дню защиты детейФото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В 18:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» детей и их родителей ждут на интерактивный спектакль «Счастливый индеец, или Ответственный ребенок» по книге детских стихов поэтессы Веры Полозковой. Необходима предварительная регистрация.

С 12:00 до 20:00 перед павильоном № 57 пройдут мастер-классы по рисованию в технологии виртуальной реальности. Маленькие посетители выставки смогут почувствовать себя настоящими художниками и создать трехмерные картины. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Любителей танцев ждет увлекательная музыкальная игра Just Dance. Участники посоревнуются в точности повторения движений за виртуальными танцорами. Требуется регистрация.

На соседней площадке в это же время состоятся мастер-классы по различным видам боевых искусств, которые проведут мастера спорта и ведущие тренеры по айкидо, боксу, тайскому боксу и кроссфиту. Узнать расписание занятий и зарегистрироваться можно по ссылке.

На площади Промышленности дети в возрасте от трех до шести лет смогут принять участие в мастер-классах и соревнованиях на беговеле — легком велосипеде без педалей. Помогут им в этом опытные инструкторы, которые также проследят за безопасностью. Необходимо пройти регистрацию.

Для детей постарше между павильоном № 64 и фуд-кортом будет организована специальная зона для игры в стритбол. Профессиональные тренеры расскажут о правилах игры, научат, как вести и бросать мяч, ставить защиту и давать пас, а гости выставки смогут отточить приобретенные навыки во время свободных игр. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Вход в Музей кукол будет бесплатным для посетителей до 14 лет. В 13:00 и 16:00 здесь пройдет тематическая экскурсия «История России в куклах», на которой можно увидеть уникальную коллекцию художницы Олины Вентцель. Требуется предварительная запись на экскурсию.

Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе ВДНХ ко Дню защиты детейФото: Александр Авилов / АГН Москва

На «Городской ферме» юных гостей ждет специальная программа: мастер-классы, квест, познавательные экскурсии. Резидент «Парка ремесел», школа кондитерского мастерства (павильон № 47) в 12:00 и 15:00 приглашает детей от 6 до 12 лет на бесплатные мастер-классы по росписи печенья цветной глазурью. Запись проводится по телефону школы.

На «Робостанции» 1 июня пройдет развлекательная программа: криошоу с раздачей мороженого, шоу мыльных пузырей и тематическая дискотека. В 11:00 на детской площадке «Нефтеград» проведут бесплатные квесты для детей от музея «Нефть». В экоцентре «Пчеловодство» в 15:00 ребят от девяти лет ждут на мастер-класс. Запись — по телефону центра.

Все очные мероприятия на ВДНХ проводятся с соблюдением необходимых санитарных мер. Посетителям нужно придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.

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ВДНХпраздничная программаНаталья Сергунина
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