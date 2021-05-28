В День защиты детей юных москвичей пригласили в автогородок
В Демонстрационном павильоне МЦД 30 мая пройдет праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Здесь появится автогородок, который построит «Музей автомобильных историй».
Сотрудники ЦОДД проведут урок о безопасности на дороге. Ребятам расскажут, как правильно вести себя в городе. А на улице автогородка инспекторы Дорожного патруля покажут приборы, которые используются для безопасности на дорогах.
Дети смогут покататься на советских педальных машинках по дороге с разметкой и знаками.
Также пройдут мастер-классы по моделированию 3D-ручкой и викторина.
Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».
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