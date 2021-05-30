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Маршрут по району Щукино появился на портале «Узнай Москву»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Маршрут по району Щукино появился на портале «Узнай Москву»

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

Интерактивный городской гид «Узнай Москву» представил прогулочный маршрут по району Щукино на северо-западе столицы.

Как рассказала руководитель проекта «Узнай Москву» в столичном департаменте информационных технологий Ксения Виноградова, новый маршрут познакомит москвичей с историей Щукина, его необычной архитектурой и главным символом — Курчатовским институтом, проведет по благоустроенным паркам и набережной вдоль канала имени Москвы.

Прогулка включает 12 остановок, полное прохождение маршрута занимает около полутора часов.

Начальная точка маршрута располагается у выхода № 2 станции метро «Октябрьское поле». Далее участникам экскурсии предлагают пойти в сторону улицы Маршала Соколовского, где находится комплекс из 11 жилых домов. Другая остановка маршрута — Курчатовский институт.

Через дорогу от института размещается следующий пункт маршрута — сквер на площади Академика Курчатова. Затем предлагается дойти до улицы Маршала Василевского и улицы Авиационная, через дорогу от нее можно увидеть Щукинский лес.

Потом можно дойти до конечной точки маршрута — народного парка «Щукинская набережная» у канала имени Москвы.

На портале «Узнай Москву» также можно найти путеводители по другим районам столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичей пригласили поучаствовать в образовательном проекте «Летний «Октябрь».

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прогулочные маршрутырайон Щукино«Узнай Москву»
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