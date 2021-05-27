Москвичей пригласили поучаствовать в образовательном проекте «Летний «Октябрь»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Берсеневская набережная, 6с3 Карта всех событий

В Москве для горожан подготовили культурно-образовательный проект «Летний «Октябрь». В его программе свыше 150 деловых и научно-популярных мероприятий.

Они будут проходить каждые выходные — с 29 мая по 5 сентября — на экспериментальной площадке «Старт Хаб на «Красном Октябре».

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, десятки туров выходного дня по разным тематикам будут собраны в одном месте.

— Всего на площадке в 2021 году предпринимателей, инвесторов, стартаперов и молодых профессионалов ждут более 150 деловых и научно-популярных мероприятий, — сказал глава департамента.

Проект даст возможность желающим посетить экскурсии по историческому кварталу города, лекции, паблик-токи, конференции, бизнес-дебаты, дискуссии и другие обучающие занятия. Кроме того, для участников проекта подготовили выставки, игротеки, кинопоказы и встречи с блогерами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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