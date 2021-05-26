Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москино в Музее Москвы покажет фильмы братьев Люмьер и Чарли Чаплина
Фото: Анастасия Бруй и Федор Гордеев

Москино в Музее Москвы покажет фильмы братьев Люмьер и Чарли Чаплина

Ольга Маркова

Культура

Музей Москвы 27 мая приглашает горожан и гостей города на мероприятие «Москино в гостях: От Мельеса до Чаплина», приуроченное к 125-летию первого кинопоказа. Все пленки предоставляются Музеем кино, а партнер показа — проект «Кинопередвижка».

Перед показом лекцию прочитает Станислав Дединский, киновед и глав­ный ре­дак­тор про­ек­та 1895.io. Показ пройдет в сопровождении игры тапера Филиппа Чельцова.

Зрители увидят ленту Жоржа Мельеса «Четыреста проделок дьявола». Название фильма отсылает к французской фразе Faire les 400 coups, которой в русском языке примерно соответствует идиома «33 несчастья».

Хроники семьи Романовых и «Понизовая вольница», которая считается первым художественным фильмом, снятым в России.

Комедийный кукольный мультфильм «Месть кинооператора», где использованы все признаки салонной мелодрамы — интриги, ревность и танцы, снят режиссером Владиславом Старевичем.

«Детские автомобильные гонки» с Чарли Чаплиным в главной роли представил режиссер Генри Лерман. И первая роль Чарли Чаплина в кино — фильм «Зарабатывая на жизнь».

В программе также первые фильмы братьев Люмьер.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Москино.

Читайте также: Главная детская библиотека страны огласила программу фестиваля «Красная площадь»

Музей Москвысеть «Москино»Фильм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Постправда или ложь — не разберешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда босс — молокосос

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Все мнения
О проекте