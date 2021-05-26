Главная детская библиотека страны огласила программу фестиваля «Красная площадь»

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Российская государственная детская библиотека приглашает москвичей и гостей столицы в секцию «Детская и учебная литература» книжного фестиваля «Красная площадь». Мероприятия пройдут с 3 по 6 июня на двух площадках — «Детская сцена» и «Детская мастерская».

Каждый день фестиваля библиотека посвятила одной теме. Так, старт программе 3 июня даст День семейного чтения. Далее, 4 июня, посетителей ждет Подростковый день, 5 июня — День науки, а 6 июня — Пушкинский день.

В «Детской мастерской» ребят ждут многочисленные мастер-классы, а на сцене можно посмотреть мультфильмы из программы российского фестиваля анимационного кино «Открытая премьера».

Ежедневно будут проходить флешмобы «Дети у микрофона» и благотворительная акция «Подари ребенку книгу».

День семейного чтения откроет презентация авторской программы «Умная бумага», которую проведет поэт Павел Байков. Далее старт примет литературная премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. На круглом столе расскажут о том, как сказка превращается в мультфильм. Также можно посмотреть два театральных представления — спектакль-сторителлинг «У нас появился брат» и постановку «Охота на лис» по книге Свена Нурдквиста.

Подростковый день откроется дискуссией «Зачем нужны страшилки?». Далее состоится презентация альбома «Корней Чуковский для детей и взрослых». На встрече с авторами, пишущими в жанре фэнтези, будут представлены произведения — победители конкурса «Новая детская книга» «Лабрис» и «Ноктамбула», а также книги «Корабль из прошлого» и «Алтарь Горгоны».

В День науки путешественник-натуралист Максим Политкин прочет интерактивную лекцию «Эпоха гигантов». Также будет представлена книга «Игорь Курчатов. Секреты Бороды» о выдающемся физике-ядерщике. Космонавт Сергей Рязанский представит книгу «Сказки звездного неба».

В Пушкинский день состоится презентация графического путеводителя по поэме «Евгений Онегин» из книжной серии «Игра в классику: как сдать ЕГЭ по русской литературе без шпаргалок».

Писатели Андрей Усачев, Александр Пинегин, Галина Дядина и Сергей Махотин пригласят в литературную прогулку и представят новые книги о путешествиях по музеям и галереям России.

А завершит Пушкинский день презентация проекта Российской государственной детской библиотеки и театра «Мастерская Брусникина» — необычное прочтение сказок великого русского поэта.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте библиотеки.

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