Пушкинский день, «Литбуфет» и «Книгабайт»: как пройдет фестиваль «Красная площадь»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Седьмой Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет с 3 по 6 июня в центре Москвы. Традиционно праздник объединяет издателей, писателей, музыкантов, актеров и читателей.

В книжных рядах на Красной площади и в ГУМе издатели России представят свои книги. В насыщенной программе фестиваля есть различные мероприятия для любого возраста.

Территория фестиваля поделена на тематические площадки: «Главная сцена» и «Детская сцена»; «История Отечества»; «Художественная литература»; «Нон-фикшн»; «Музейная линия»; «Электронная книга / Книгабайт»; «Литературная гостиная» и «Литбуфет»; «Библиотека»; «Регионы России»; «Антикварная и букинистическая книга».

В программе площадок посетителей ждут презентации книжных новинок, встречи с авторами, интерактивные квесты, концерты, показы спектаклей и мультфильмов.

Кульминацией фестиваля станет Пушкинский день — 6 июня.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.

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