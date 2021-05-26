Выставка «Европа — Россия. Опыт портретирования» открылась в Музее Тропинина

Фото: Вечерняя Москва

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени приглашает жителей и гостей столицы на выставку «Европа — Россия. Опыт портретирования».

Вниманию посетителей представлены произведения живописи XVIII–XIX веков. Здесь можно увидеть работы иностранных мастеров, созданные в России, и отечественные копии и переработанные русскими художниками зарубежные образцы.

Западноевропейские портреты, оказавшиеся в российских музеях, — это овальные портреты XVII века французской школы. Например, портрет, предположительно изображающий Фридриха Саксонского, портреты польских аристократов работы живописцев Юзефа Пешки и Юзефа Пичмана, портрет Евгения Богарне кисти неизвестного художника, экспонируемые в музее.

Кстати, в основной экспозиции можно увидеть портреты, созданные работавшими в России иностранцами — Луи Караваком и Карлом Лашем.

Выставка открыта до 19 августа, сообщается на сайте музея.

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