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«Поколение Альфа» и «АРХИлагерь»: какие летние программы подготовили музеи для детей
Фото: Ирина Хлебникова

«Поколение Альфа» и «АРХИлагерь»: какие летние программы подготовили музеи для детей

Ольга Маркова

Культура

На пороге — лето! День защиты детей и каникулы! Самое лучшее время года для всех, за редким исключением, ребят. «Лето — это маленькая жизнь», и чтобы сделать ее большой, щедро сдобренной яркими красками, интересной и неординарной, родителям придется приложить немало усилий. Помочь старшему поколению готовы музеи Москвы, которые в летние месяцы проводят специальные каникулярные программы. «Вечерняя Москва» подготовила обзор самых интересных из них.

Открывает обзор традиционный летний практикум Музея Москвы «Дети в городе М.». Проект для самых любопытных будет работать в музее все лето — с 31 мая по 27 августа. Главным героем практикума является город М.

«Поколение Альфа» и «АРХИлагерь»: какие летние программы подготовили музеи для детейФото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Участникам практикума посчастливится взглянуть на Москву с абсолютно новых ракурсов, увидеть город как музей или механизм, историю или фильм. Неважно, какую тему выберет для себя каждый из ребят, — город уже никогда не станет для них прежним.

В программе практикума предусмотрены: путешествия по истории, мастер-классы, игры, посещение выставок, съемки кино, экскурсии, музыкальные эксперименты, танцы, перформансы и многое другое. А каждая неделя завершается презентацией одного из проектов участников.

Детский клуб «Лето Побед», который организует Музей Победы на Поклонной горе, также работает все лето — с 31 мая по 27 августа.

Мальчишек и девчонок зовут стать участниками уникальных смен, каждый день которых — это новая неповторимая программа. Ребята участвуют в патриотических квестах, исторических экскурсиях, детских спортивных олимпийских играх, йоге, фестивалях народных и дворовых игр. В программе также: посещение лазертага, обучение стрельбе в пневматическом лазерном тире, встречи с интересными людьми разных профессий, мастер-классы.

«Поколение Альфа» и «АРХИлагерь»: какие летние программы подготовили музеи для детейФото: Sergey Rudkovskiy

Каждую неделю в клуб приглашаются специалисты, которые раскрывают секреты своих профессий: тележурналисты, радио- и телеведущие, фотокорреспонденты, блогеры, актеры, олимпийские чемпионы, политики, кинологи, спасатели. Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны.

Летние смены в музее-заповеднике «Царицыно» проводятся с 7 июня по 13 августа. Каждая из них имеет свое название и эксклюзивную программу: «Зеленая смена», «Под масками Венеции», «Дизайн», «Дачное Царицыно» и «Про музей».

Ежедневно участники посещают музейные программы, много гуляют и играют в парке, пьют чай на Большой поляне, играют в бадминтон и работают над своим проектом по теме смены. Так, участники экологической смены знакомятся с тем, кто и как живет в заповеднике. Вторая смена пройдет в рамках большого выставочного проекта «Под маской Венеции». Первая июльская смена приурочена к открытию международной выставки «Триеннале гобелена», а вторая половина второго летнего месяца по времени совпадает с фестивалем «Дачное Царицыно», а это значит, что целую неделю ребята смогут смотреть спектакли лучших театральных коллективов Москвы. Завершит лето программа, которую можно назвать погружением в мир музейной работы и творчества: ребята познакомятся с работой музея изнутри.

«Поколение Альфа» и «АРХИлагерь»: какие летние программы подготовили музеи для детейФото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Летняя площадка Детского центра при Еврейском музее «Поколение Альфа» откроется 31 мая. Ее программа построена вокруг тем и занятий, которые волнуют детей здесь и сейчас. В программе летних смен: занятия по сценической пластике и дизайн-мышлению, эколаборатории, экскурсии по музеям и другим культурным площадкам города, встречи с интересными людьми, прогулки, игры на английском.

Каждый летний месяц объединит занятия под одним направлением: июнь — STEAM (S — Science, «наука»; T — Technology, «технология»; E — Engineering, «проектирование»; A — Art, «творчество»; M — Mathematics, «математика»); июль — «Наука на ладони»; август —«Атмосфера».

С 7 по 18 июня свои двери распахнет «АРХИлагерь» Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева. В лагерь принимаются подростки, интересующиеся архитектурой и желающие знать о ней больше. В этом году смена будет посвящена вопросам реставрации.

Ребята будут посещать реставрационные мастерские, изучать примеры реставрации на улицах города и работать над собственными реставрационными проектами.

Музей московских стрельцов «Стрелецкие палаты» с 8 июня по 27 июля зовет ребят на летнюю программу «Встать в строй». Ее участники познакомятся с основами ратной службы первого регулярного войска, весело проведут время в белокаменных палатах XVII века, разгадают московские тайны и загадки.

Каждый день программы — это отдельная тема: вторник — «Московские стрельцы»; среда — «Посиделки в Замоскворечье»; четверг — «Служилые люди Сибири»; пятница — «В поисках сокровищ»; суббота — в «Стрелецкой слободе»; воскресенье — в «Стрелецких палатах».

«Поколение Альфа» и «АРХИлагерь»: какие летние программы подготовили музеи для детейФото: «Вечерняя Москва»

Музеи Московского Кремля ежедневные программы в формате лагерных смен не проводят. Тем не менее и здесь лето для ребят скучным не будет. В июне и июле музеи проводят увлекательные лекционные программы. Так, занятие «Путешествие по Кремлю из века в век», которое состоит из лекции, экскурсии по территории Кремля и квеста, расскажет участникам, как на протяжении девяти столетий изменялся облик стен и башен Кремля, а также историю кремлевских дворцов и соборов.

Кроме того, ребята вместе с родителями могут посетить и другие занятия: «Иван Грозный — первый русский царь», «Англия в эпоху Шекспира», «Заморские диковины», «Кремлевские соборы», «Легендарное оружие русских царей» и «Сокровища оружейной палаты».

Всероссийский музей декоративного искусства подготовил к летнему сезону три программы: «Птица радость», «В гостях у матрешки» и «Мастер игры».

По летним вторникам программа «Птица радость» будет открывать для маленьких посетителей увлекательный мир русских сказок и былин, где так часто встречается образ птицы как символ солнца, тайны, самой жизни. По четвергам ребята приглашаются на программу «В гостях у матрешки», где, помимо знакомства с игрушкой, можно будет расписать собственную матрешку.

«Поколение Альфа» и «АРХИлагерь»: какие летние программы подготовили музеи для детейФото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Программа «Мастер игры», которая проходит в музее по средам, посвящена непростому искусству игрушки. В рамках постоянной экспозиции работ художника Владимира Якобсона. После знакомства с игрушками, созданными художником, участники программы отправятся на мастер-класс и создадут собственную объемную игрушку по мотивам работ мастера.

Зоологический музей МГУ имени Ломоносова в первые два летних месяца проводит цикл интерактивных занятий «УДачные знакомые», посвященный знакомству с животными, которых можно встретить на дачном участке, в парке, у речки. Участники занятий узнают, как они называются, где живут, чем питаются, как устроены, опасны или нет.

Тематически занятия разделены на несколько блоков: «Жуки», «Моллюски», «Бабочки», «Ракообразные», «Амфибии» и «Паукообразные».

Третьяковская галерея традиционно в летние месяцы организует пленэрную практику, участвовать в которой приглашаются дети от 6 до 12 лет (в зависимости от темы занятия). Рисовать на природе можно как карандашами, так и красками, делать легкие наброски или прорабатывать форму красками. На пленэре юные художники постигают законы свето-воздушной среды и пробуют рисовать элементы городского пейзажа.

«Поколение Альфа» и «АРХИлагерь»: какие летние программы подготовили музеи для детейФото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В программе пленэров в Третьяковской галерее значатся следующие тему: «В поисках Птицы счастья», «Эксперименты с классикой или искусство «опытным путем» и «Рисуем лето». В Новой Третьяковке ребят ждут на занятия: «Эпоха романтизма. Время фантазии», «Ступеньки мастерства», «Эпоха романтизма. Три простые вещи», «Космические абстракции» и «Лето в ладошках».

В самом начале лета, с 1 по 6 июня, программу «Ура, каникулы!» проводит Музей-смотровая «Москвы-Сити». В эти дни на мастер-классах «Выше крыши» можно построить собственный небоскреб. Взрослые и дети увидят спектакль «Когда взрослые спят» в постановке театра-студии «Белый Шар», посетят экскурсию и узнают, как Москва росла вверх. А старшее поколение узнает, чему важно обучать детей на лекции «Ключевые компетенции будущего».

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в свою очередь, летние занятия Центра эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» перенес в формат онлайн. В июне дети отправятся в виртуальные путешествия по разным музеям, старинным и современным городам, мастерским знаменитых художников, а потом создадут в домашней мастерской собственное художественное произведение по мотивам картин и скульптур знаменитых художников.

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