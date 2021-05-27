Музей современной истории откроет выставку ко Дню защиты детей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей современной истории России ко Дню защиты детей открывает выставку картин Гоши Ляховецкого «Детский М.И.Р.».

На выставке представлены произведения с яркими, понятными образами из мира ребенка, в котором счастливо живут добрые звери, цветы, близкие люди и сказочные персонажи, отсылающие к мифологии. Каждая картина —отдельный мир.

Кроме того, в экспозиции гости музея увидят мультфильмы с живописью художника: эпизоды из фильма «Детский альбом» — «Клоуны» и «Рыбка», «Гошины сказки», «Джордж Гершвин» и «Путешествие Марко Поло, или как была открыта Америка».

Выставка открыта с 1 по 27 июня, сообщается на сайте музея.

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