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Музей современной истории откроет выставку ко Дню защиты детей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей современной истории откроет выставку ко Дню защиты детей

Ольга Маркова

Культура

Музей современной истории России ко Дню защиты детей открывает выставку картин Гоши Ляховецкого «Детский М.И.Р.».

На выставке представлены произведения с яркими, понятными образами из мира ребенка, в котором счастливо живут добрые звери, цветы, близкие люди и сказочные персонажи, отсылающие к мифологии. Каждая картина —отдельный мир.

Кроме того, в экспозиции гости музея увидят мультфильмы с живописью художника: эпизоды из фильма «Детский альбом» — «Клоуны» и «Рыбка», «Гошины сказки», «Джордж Гершвин» и «Путешествие Марко Поло, или как была открыта Америка».

Выставка открыта с 1 по 27 июня, сообщается на сайте музея.

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