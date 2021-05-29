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Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию в День военного автомобилиста
Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы пригласил на онлайн-экскурсию в День военного автомобилиста

Анастасия Колоскова

Город

Музей Победы подготовил для москвичей онлайн-экскурсию «Автомобильная дорога», приуроченную ко Дню военного автомобилиста, который отмечается 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Все желающие смогут познакомиться с уникальными экспонатами, которые размещены на открытой площадке музея. Зрителей познакомят с историей праздника, расскажут о появлении автомобильных рот в России и их роли в Великой Отечественной войне.

Гости экскурсии смогут узнать об устройстве каждой из представленных машин. Они увидят самый популярный легковой довоенный автомобиль ГАЗ-М1 и познакомятся с историей его создания.

— На шоссе эта машина могла развивать скорость до 105 километров в час. Именно ГАЗ-М1 был основным автомобилем в конце 1930-х — начале 1940-х годов, — отметил экскурсовод Дмитрий Аксенов.

Также зрители смогут рассмотреть грузовик ГАЗ АА, первый советский джип ГАЗ-64 и грузовик ГАЗ-42, который мог работать на твердом топливе: угле, торфе и даже шишках. Эта машина была особенно востребована в Ленинграде во время блокады, так как город испытывал острую нехватку бензина. Соответствующий видеоролик размещен на официальном YouTube-канале музея.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина рассказала о праздничной программе ВДНХ ко Дню защиты детей.

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