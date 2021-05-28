Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около 30 процентов россиян посещают музеи и театры хотя бы раз в неделю
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Около 30 процентов россиян посещают музеи и театры хотя бы раз в неделю

Михаил Алимов

Общество

Согласно опросу ВЦИОМ, 29 процентов россиян ходят в театры, музеи и посещают выставки минимум один раз в неделю. Больше всех такой вариант выбрали люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди респондентов этой возрастной группы 38 процентов посещает данные культурные учреждения хотя бы раз в неделю, а среди опрошенных от 25 до 34 лет так проводят время 26 процентов людей.

Почти четверть респондентов в возрасте от 60 лет и старше ходят в театры, музеи и на выставки не реже одного раза в неделю, приводится в результатах опроса.

Социологи отмечают, что 71 процент россиян не могут сказать, что регулярно посещают выставки, музеи и театры, сообщает Интерфакс.

Ранее социологи назвали самые востребованные сферы деятельности у россиян.

Читайте также: Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья

Культураопрос ВЦИОМопрос россиян
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Все мнения
О проекте