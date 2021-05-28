Около 30 процентов россиян посещают музеи и театры хотя бы раз в неделю

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Согласно опросу ВЦИОМ, 29 процентов россиян ходят в театры, музеи и посещают выставки минимум один раз в неделю. Больше всех такой вариант выбрали люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди респондентов этой возрастной группы 38 процентов посещает данные культурные учреждения хотя бы раз в неделю, а среди опрошенных от 25 до 34 лет так проводят время 26 процентов людей.

Почти четверть респондентов в возрасте от 60 лет и старше ходят в театры, музеи и на выставки не реже одного раза в неделю, приводится в результатах опроса.

Социологи отмечают, что 71 процент россиян не могут сказать, что регулярно посещают выставки, музеи и театры, сообщает Интерфакс.

Ранее социологи назвали самые востребованные сферы деятельности у россиян.

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