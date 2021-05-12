Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья

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В среднем россиянам нужно 173 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет из 541 населенного пункта страны. Выяснилось, что самые высокие запросы имеются у жителей Москвы. Им для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц.

Согласно данным опроса, жителям Владивостока необходимо 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей. Самые скромные запросы у жителей Кирова — 132 тысячи рублей в месяц.

Опрос также показал, что мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам. Так, мужчинам требуется 192 тысячи рублей, а женщинам — 155 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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