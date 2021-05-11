Россияне определили самые уважаемые профессии

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Россияне назвали специальность врача самой уважаемой профессией. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что 59 процентов респондентов считают специальность врача самой уважаемой профессией. На второй позиции оказались учителя — 40 процентов. На третьем месте расположились пожарные. Предпочтение этой профессии отдали 27 процентов опрошенных.

Кроме того, 26 процентов респондентов заявили, что уважают ученых, 22 процента — военнослужащих, а 19 процентов опрошенных отметили инженеров. Летчики и машинисты набрали по 14 процентов, строители — 13 процентов, а шахтеры — 12 процентов. В опросе поучаствовали свыше пяти тысяч человек из всех российских регионов, сообщает RT.

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