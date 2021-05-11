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Россияне определили самые уважаемые профессии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россияне определили самые уважаемые профессии

Кирилл Николаев

Общество

Россияне назвали специальность врача самой уважаемой профессией. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что 59 процентов респондентов считают специальность врача самой уважаемой профессией. На второй позиции оказались учителя — 40 процентов. На третьем месте расположились пожарные. Предпочтение этой профессии отдали 27 процентов опрошенных.

Кроме того, 26 процентов респондентов заявили, что уважают ученых, 22 процента — военнослужащих, а 19 процентов опрошенных отметили инженеров. Летчики и машинисты набрали по 14 процентов, строители — 13 процентов, а шахтеры — 12 процентов. В опросе поучаствовали свыше пяти тысяч человек из всех российских регионов, сообщает RT.

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