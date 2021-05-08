Россияне перечислили профессии с неоправданно высокими зарплатами

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Почти 80 процентов россиян заявили, что считают зарплаты чиновников неоправданно высокими. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру».

В опросе поучаствовали свыше пяти тысяч человек из всех регионов России. Около 79 процентов считают, что неоправданно высокие зарплаты в стране получают чиновники.

— Еще 38 процентов респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29 процентов жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25 процентов отметили финансистов, — говорится в исследовании.

Кроме того, каждый пятый респондент заявил, что слишком много получают юристы, менеджеры по продажам и IT-специалисты.

Около 20 процентов россиян считают слишком большими зарплаты у маркетологов и дизайнеров.

По мнению россиян, чиновники должны получать около 88,9 тысячи рублей в месяц. Зарплата топ-менеджеров должна составлять 103,2 тысячи, а риелторов — 76,6 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

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