Военный журналист с большим сердцем

Фотография журналиста Валерия Косолапова, которая хранится в музее «Вечерней Москвы» / Фото: Из личного архива Валерия Косолапова

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «Вечерней Москвы». В этот раз мы расскажем еще об одном экспонате нашего музея — фотопортрете военного корреспондента Валерия Косолапова.

Портрет Валерия Косолапова редакции подарили участники Клуба учителей. Эта фотография сделана в 1943 году. Тогда Валерий Алексеевич служил агитатором политуправления Московского военного округа. До этого он был секретарем партбюро Отдельного саперного батальона столичной зоны обороны. Ему довелось принимать участие в Битве за Москву.

Валерий Косолапов никогда не работал в газете «Вечерняя Москва». Зато из-под его пера вышло много талантливых заметок и репортажей о солдатах и положении дел на фронте, опубликованных в других изданиях.

— Дедушка никогда не говорил о начале войны. Для него это было очень тяжелое время, как и для всех людей его поколения. Он регулярно писал заметки с передовой. Затем стал главным редактором фронтовой газеты «Красный воин». Служил в армии до 1948 года, уволился в запас в звании полковника, — сказала внучка журналиста, директор музейного объединения «Большая школьная история Писцовой улицы» школы № 1164 Елена Гераскина.

Неизвестно, был ли знаком Валерий Косолапов с кем-то из корреспондентов «Вечерки». Наверняка коллеги встречались на заданиях, или, как принято говорить среди журналистов, в полях, ведь во время войны редакция «ВМ» ни на день не прекращала работу. Со страниц газеты москвичи узнавали свежую информацию о боях на фронте. С 1960 года Валерий Косолапов возглавлял «Литературную газету», руководил издательством «Художественная литература».

— Можно сказать, что поэзию Евгения Евтушенко мы знаем благодаря моему дедушке. Он печатал его стихотворения и однажды даже поплатился за это. В 1962 году его сняли с должности главного редактора за публикацию номера с поэмой «Бабий Яр». Дедушка знал, что так будет, но не отступился, — пояснила Елена.

Валерий Косолапов, по словам внучки, был скромным, щедрым и эмпатичным человеком. Однажды он отдал свою трехкомнатную квартиру коллеге-журналисту, у которого было трое детей, ведь тому она была нужнее.

ИСТОРИЯ

Валерий Косолапов награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За боевые заслуги», орденом «Знак Почета» и медалью «За оборону Москвы». Ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». За свою карьеру он написал множество критических статей. В 1982 году была опубликована его книга «Столетие на ладони. Воспоминания».

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