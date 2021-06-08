Время магов и торгашей

Улица 25-го Октября / Фото: Главархив Москвы

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Как бы хорошо люди ни были осведомлены об аферистах, все равно многие попадаются на удочку. И даже если они тщательно инструктированы, зачастую возникают вопросы. Разобраться помогала «Вечерка».

Страсти по бахчевым

Каждый год с началом сезона активной уличной торговли у москвичей возникают одни и те же вопросы к продавцам. Не были исключением и 1960-е годы, когда «В. Захаров» и др. читатели направили редакции следующий вопрос: «Почему арбузы продают, предварительно не вырезая их?» Разумеется, «Вечерка» не проигнорировала свою аудиторию и в ближайшем номере ответила максимально развернуто: «Торговля арбузами на вырез запрещена по санитарным соображениям (велика возможность бактериального загрязнения).

Однако плохие арбузы, возвращаемые покупателями, должны обязательно приниматься или обмениваться в любом месте, где торгуют ими. Управление торговли продовольственными товарами, откуда мы получили этот ответ, дало указание директорам торгов вывесить в местах продажи объявления о порядке их обмена». Так что газета не только удовлетворила любопытство москвичей, но и спровоцировала повышение уровня обслуживания на бахчевых точках столицы. Теперь любой их клиент мог обменять подпорченный арбуз на свежий.

Такса чародея

В середине 1920-х годов для шарлатанов наступило время раздолья. В номере «Вечерки» от 23 апреля 1926 года читатель «Студент Г.» пишет: «На Тверской и кое-где еще по Москве запестрели на столбах афишки: «Приезжий азиатский врач излечивает самую застарелую хроническую экзему через посредство «огня», а также лишаи, чесотку, угри и венерические болезни. Врач Кинсенмен. Далее следует полный адрес и часы «приема»...» «И идут, идут москвичи на эту «азиатскую» удочку. Хорошо бы, если бы этому наглейшему шарлатанству был положен предел», — заключает читатель.

В духе времени и дабы положить конец околомедицинскому шарлатанству редакция сравнила очередного целителя с печально знаменитым тибетским лекарем Петром Бадмаевым, который пользовался большой популярностью в эпоху Григория Распутина. Такая аналогия для населения столицы того времени была более чем понятна и мгновенно отпугнула аудиторию от таинственного «приезжего врача». Но память человеческая недолговечна, а мошенники легко меняют свою личину. Встретить таких «врачей» можно и сегодня.

Редакция отвечает

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро».

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Полина Калашникова, жительница ЦАО, 26 лет. Вопрос: Расскажите, пожалуйста, какие в Москве самые древние здания?

Ответ редакции «МВ»: Несмотря на то что первое упоминание о Москве относится к 1147 году, построек того периода сейчас не сохранилось. В первую очередь потому, что на Руси тогда было принято строить дома из дерева. Самое древнее на сегодняшний день строение Москвы — Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря. Храм строился с 1420 по 1425 год. Он расположен по адресу: Андроньевская площадь, 10, стр. 5. Самое же древнее гражданское строение столицы — Грановитая палата в Кремле. Она была завершена в 1491 году.

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