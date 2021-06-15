И часики затикали

Платформа подмосковной станции Переделкино, построенной в 1899 году и входящей в состав Киевского направления Московской железной дороги / Фото: С. М. Игонин / Pastvu.com

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

Лето в городе всегда было временем особым. Это и каникулы, и дачный сезон, и, конечно, пора отпусков и путешествий — со всеми сопутствующими им хлопотами. Как ни странно, но туристы что сегодня, что столетие назад сталкивались примерно с одними и теми же сложностями.

Пассажиры отдельно, багаж отдельно

Оказывается, потерять багаж во Внукове можно было и 95 лет назад. То есть задолго до появления там крупного аэропорта. Об этом свидетельствует письмо, полученное «Вечерней Москвой» летом 1926 года.

Читатель, пожелавший остаться неизвестным, так описал свои остросюжетные мытарства: «В 17 верстах от Москвы по Брянской железной дороге есть станция Переделкино. В праздничный день — 20 июня — я отправился туда с багажом. Эта неосторожность стоила мне множества хлопот, потерянного времени и денег. Начать с того, что сданный мною багаж уехал почему-то на станцию Внуково. При сдаче меня об этой оказии ни единым словом не предупредили.

Пришлось ехать во Внуково и оттуда переотправлять багаж обратно в Переделкино. Поехал. За билет до Внукова из Переделкина у меня взяли 51 копейку (в два раз дороже, чем от Москвы до Внукова). Из Внукова же до Переделкина у меня взяли за тот же путь только 34 копейки. Почему?» Вопросы по следам его приключений действительно есть. Что за праздничный день мог быть 20 июня в 1926 году?

Судя по всему, это был День Святой Троицы. То есть потерявший багаж человек оказался не только ироничным, но и верующим. А на его вопрос: «Почему?» газета ответила невозмутимо: «Ответить на этот вопрос не легко. Как не легко понять, почему пассажира не предупреждают, что его багаж будет путешествовать самостоятельно». Тайна сия не раскрыта и в наши дни. Мистика.

Колдун, который час?

В номере «Вечерки» от 16 июня 1926 года под заголовком «Пора починить Сухаревские часы» было помещено следующее сообщение от неравнодушного читателя: «Вот уже три месяца, как испортились часы, помещающиеся на Сухаревской башне. Несмотря на ощущающуюся в них потребность, о починке их до сих пор ничего не слышно. Проживающие в районе Сухаревской башни граждане просят вас обратить на это внимание МКХ (Московского коммунального хозяйства. — «МВ»)».

Конечно, в 1926 году читатель еще не мог знать, что через восемь лет в рамках Генеральной реконструкции Москвы Сухаревская башня будет разрушена. Интересно, что в свое время вокруг ее сноса разгорелись нешуточные страсти. В спор вмешалось даже высшее руководство страны: в 1933 году в поддержку сноса высказались Климент Ворошилов и Иосиф Сталин. В 1934 году башня была разобрана.

Но часы, о которых переживал читатель «Вечерки», были сохранены. Их демонтировали и передали в Московский инженерно-физический институт. Затем они отправились в машиностроительный институт, а позже в музей-усадьбу «Коломенское». В 1964 году их отреставрировали и установили на Передних воротах Государева двора. По легенде, сама Сухаревская башня была колдовской обителью знаменитого столичного чернокнижника Якова Брюса. Возможно, часы сохранились благодаря его мистической силе?

Редакция отвечает

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Татьяна Антоненко, жительница ЮЗАО, 66 лет. Вопрос: Где в Москве находятся самые старинные часы?

Ответ редакции «МВ»: Одни из самых древних из действующих часов находятся на фасаде Лопухинских палат. Строение расположено в Новодевичьем монастыре. Оно было построено в 1688 году. Эти часы не механические, а солнечные. Самыми старыми башенными механическими часами можно назвать куранты на Спасской башне Кремля.

Впервые они были установлены между 1491 и 1585 годами. Их механизм не раз менялся. Например, в 1851–1852 годах братья Бутеноп установили в башне новый механизм, использовав старые детали.

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