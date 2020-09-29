Надежда Мейхер-Грановская: Возможно, напишу книгу о моральных ценностях

Надежда Мейхер-Грановская / Фото: Из личного архива Надежды Мейхер-Грановской

Певица Надежда Мейхер-Грановская сейчас участвует в украинской версии телевизионного проекта «Танцы со звездами». Постоянные тренировки, подготовка к выступлениям и бешеный график... «Вечерке» удалось пообщаться со звездой и узнать, как она умудряется все успевать.

— Надежда, опыт участия в «Танцах со звездами» у вас уже был в 2006 году. Почему решили вернуться в проект?

— С того времени прошло уже 14 лет, а это очень большой период. Все, что я там за короткий срок наработала, естественно, забылось. Тем более что прежде бальными танцами я профессионально не занималась. Помнила названия танцев, и на этом все.

— Какими секретами по поддержанию хорошей формы вы можете поделиться?

— Честно скажу, здорового питания не придерживаюсь, у меня это никогда особо не получалось. Единственное — прислушиваюсь к организму. Ем только тогда, когда он требует. Чаще всего полноценно получается поесть один раз, остальное — какие-то легкие перекусы.

— А если нужно быстро прийти в форму, что делаете?

— Когда я готовила свой музыкальный спектакль (Historia de un amor. — «ВМ»), я приводила себя в форму с помощью классического танца. Открыла такую систему, как гиротоника, комплекс упражнений на вытяжение тела, очень полезный для позвоночника, который у меня поврежден. А еще недавно попробовала ручной массаж лица. Он мне подходит, так как из-за психологических напряжений часто зажимаются мышцы. А еще он помогает расслабиться, выравнивает цвет лица. Так как я не приемлю уколы ботокса и прочих препаратов, это отличная альтернатива.

— Вы написали сборник стихотворений «Сиюминутное влечение». Не было желания продолжить творить как поэт?

— Сейчас «в столе» у меня стихов еще на два сборника. В последнее время писать не получается, я пока переключилась на дизайнерство. Но внутри все же есть желание выпустить пару сборников. И я уверена, что в будущем обязательно это сделаю. А пока выкладываю свои стихи в социальные сети.

— Многие знаменитости выпускают автобиографии. Не было порыва последовать их примеру?

— А вот автобиографии мне точно неинтересно выпускать. Чтобы это было рентабельно, нужно предложить какие-то горячие подробности о себе и своей жизни. А мне такое не подходит. Какие-то истории, основанные на морали, ценностях и мудрых высказываниях, было бы интересно написать. Хочется, чтобы читатель смог переоценить жизнь, найти выход из трудной ситуации. Это случится точно не сейчас, может, годам к 50, когда приобрету побольше опыта.

— В последнее время вы стали сниматься в сериалах. Решили попробовать что-то новое или всегда был интерес к кино?

— Интерес у меня был с самого детства. Я очень любила разыгрывать сценки, и, как бы плохо это ни звучало, доводить себя до слез. Профессионалы говорят: чтобы быть подлинным, нужно иметь расшатанную психику. Тогда ты сможешь переключаться из одного состояния в другое. Научилась я этому лет восемь назад. До этого воспринимала все всерьез и могла сценическую жизнь переносить в реальный мир, притягивая к себе драмы и страдания. А вообще, в кино меня звали давно, но либо предлагали не интересные мне роли, либо картины по каким-то причинам в итоге не снимались. А несколько лет назад режиссер Оксана Байрак предложила мне роль Раисы в сериале «Ничто не случается дважды» . Этот персонаж неоднозначен, кто-то любит мою героиню, кто-то ненавидит.

— У вас есть своя линия одежды. Чем вдохновляетесь, когда придумываете эскизы?

— Я не отшиваю целые коллекции, не участвую в показах. У меня другая специфика, более локальная. Я просто шью то, что чувствую. А чем вдохновляюсь… Всяким. Тканью, иногда даже пуговицы и молния могут так сильно запасть мне в душу, что я моментально представляю вокруг этих аксессуаров одежду. Когда ты сильно погружен во что-то, идеи приходят всегда. Это бесконечный процесс.

Надежда Мейхер-Грановская / Фото: Из личного архива Надежды Мейхер-Грановской

— А как решились открыть свой бизнес? Не боялись, что о нем будут говорить как об «очередном звездном магазине»?

— Хороший вопрос, на который сложно ответить. Это ни в коем случае не подражание коллегам, которые начали создавать одежду. Я люблю заниматься домашним декором, поэтому у меня всегда лежит ворох ткани. И вот однажды я приложила гипюр к бифлексу (синтетическому трикотажному полотну. — «ВМ») и подумала, что из этого комбо можно сделать необычную юбку. Так все и началось. У меня остались яркие впечатления от того, как шила моя бабушка, какие ткани были в ее комоде, как меня впечатляли мамины платья, которые я находила в глубине шкафа… Помню, как заматывалась в ткань и представляла, что на мне дизайнерское платье. А один раз даже прострочила себе палец машинкой, когда пыталась что-то сшить.

— Вы часто рассказываете о благотворительности. Говорят, что добрые дела нужно совершать без лишней огласки. Вы так не считаете?

— Не считаю, что благотворительность — это какой-то подвиг. Думаю, одна из наших обязанностей — помочь тем, кто в этом нуждается. Когда есть возможность, всегда помогаю. Каждый день приходят просьбы о помощи, от которых сердце кровью обливается. Не понимаю, что происходит в нашем мире, почему так много детей болеет. В последнее время увеличился рост очень серьезных заболеваний, о некоторых я раньше даже не знала. Это знак, что нужно что-то менять.

ДОСЬЕ

Надежда Мейхер-Грановская родилась 10 апреля 1982 года. В 2002 году стала участницей группы «ВИА Гра» и входила в «золотой состав» вместе с Верой Брежневой и Анной Седоковой. После ухода из группы занималась академическим вокалом и исполняла арии. Весной 2016 года выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды.

Защищает детей

Надежда почти не показывает своих детей (у нее их трое) в социальных сетях. По ее словам, так она защищает их от «звездности других людей», которые пишут под фотографиями все, что им вздумывается.

Единение с природой

Мейхер-Грановская любит гулять по лесу в одиночестве. Это помогает ей побыть наедине со своими мыслями.

Девиз жизни подсказал Блок

У звезды есть негласный девиз. Прочитав в детстве стихотворение Александра Блока «О, я хочу безумно жить...», Надежда поняла, что эти слова ведут ее по жизни.

Добрый день, класс

Многие ошибочно думают, что Надежда по образованию хореограф. На самом деле в ее дипломе указана специальность «учитель английского языка для детей начальных классов».

Ритуал в поездках

Собираясь в поездку, Надежда берет с собой несколько книг. Только в поезде или в самолете ей удается выкроить время на чтение.

Знатная банщица

Певица признается, что стабильно раз в неделю она ходит в баню. С вениками, холодной водой, как положено. «Это меня перезагружает, «чистит» и поднимает настроение. После этого «пахать как папа Карло» намного проще», — говорит Надежда.

Выбор мужчин

В 2009 году Надежда первый раз попала в рейтинг 100 самых сексуальных девушек страны по мнению известного мужского журнала. И оказалась сразу на 17-м месте. После этого она буквально прописалась в рейтинге и попадала в него каждый год.

Спящая красавица

Певица, актриса, телеведущая, дизайнер и поэтесса... Как же расслабляется такой трудоголик, как Надежда? Звезда признается, что сейчас для нее лучший отдых — это сразу же уснуть, не прокручивая в голове сценарий завтрашнего дня и не обдумывая прошедший. Для этого она даже прибегает к растительным препаратам, помогающим быстро заснуть.

Читайте также: Анфиса Чехова раскрыла четыре правила своего похудения