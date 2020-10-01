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Музыкант Яша Мулерман: Основной репертуар артиста состоит из произведений классиков
Музыкант, актер театра и кино Яша Мулерман / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Музыкант Яша Мулерман: Основной репертуар артиста состоит из произведений классиков

Дженни Самойлова

Интервью

Услышать разную музыку в исполнении скрипача Яши Мулермана можно в стенах концертного зала, на зажигательной вечеринке в клубе или в рамках проекта «Музыка в Метро». Исполнитель, актер театра и кино рассказал «Вечерке» о творчестве, проектах и любимых станциях метро.

— Яша, с чего началось ваше увлечение музыкой? Мама отвела в музыкальную школу?

— Я впервые увидел скрипку в четыре года и сказал маме, что хочу и буду на ней играть. Так что от части вы правы — она отвела меня в музыкальную школу на прослушивание, но меня тогда не взяли — всю песню я исполнил на одной ноте. Зато с ритмом, как отметили педагоги, все было хорошо, это мои вокальные данные не впечатлили и подвели. Но тем не менее через год я все же стал учеником музыкальной школы по классу скрипки и занимался всегда с удовольствием. Была какая-то внутренняя потребность играть.

— И сегодня чувствуете такую потребность?

— Конечно. Скрипка уже давно часть меня самого, я не расстаюсь с ней четвертый десяток лет.

— Яша, вы принимаете участие в проекте «Музыка в Метро». Как впечатления?

— Дарить положительные эмоции москвичам и гостям столицы очень приятно. Ведь часто в нашей динамичной и суетной жизни у людей не хватает времени на то, чтобы посетить филармонию, консерваторию, а здесь люди идут по своим делам, слышат музыку и вдруг останавливаются, наслаждаются ею. Это так вдохновляет! Основной репертуар у меня состоит из произведений Вивальди, Баха, Брамса, Моцарта... Людям нравится. Еще помню, когда был в Ялте и играл на улицах этого южного города, впервые заметил, как люди, а особенно дети с особенностями, реагируют на музыку и как откликаются на звуки скрипки. И в такие трогательные моменты как никогда остро понимаешь, что все, что ты делаешь, не зря.

— С музыкой понятно, а как судьба привела вас в кинематограф?

— Кино — это просто волшебство! Давно, в начале 2000-х годов, я пошел на «Мосфильм» и оставил свои данные, фотографии. И, честно говоря, думать об этом уже забыл. Но его величество случай вмешался в мою жизнь, и я попал на съемки сериала «Петр Лещенко. Все, что было...». Съемки длились год, и для меня это было прекрасное время.

— Есть у вас любимая станция метро?

— Конечно, есть. Ею всегда была и остается «Арбатская».

ДОСЬЕ

Яша Мулерман родился в 1980 году в семье театралов. Вопреки ожиданиям по стопам родителей не пошел — победила любовь к музыке, и после окончания школы Мулерман поступил в Херсонское музыкальное училище. Еще будучи студентом, Яша Мулерман служил в театре. После училища учился в консерватории.

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