Звукорежиссер Василий Филатов: Шорох одежды или топот копыт можно превратить в барабанную партию

Звукорежиссер Василий Филатов / Фото: Из личного архива Василия Филатова

Каждый день мы слышим вокруг миллионы звуков. С утра это будильник, в течение дня рингтон на мобильнике, а вечером — музыка из любимого фильма. Но как они создаются и кем? На эти и другие вопросы «Вечерке» ответил саунд-дизайнер Василий Филатов.

— Василий, чем ваша профессия отличается от того, чем занимается композитор?

— Композитор придумывает музыку на основе нот. Затем ее воспроизводит оркестр или отдельный исполнитель. А современный звуковой дизайнер создает мелодии, используя, образно говоря, все подручные материалы и предметы. Это синтезаторы, различные шумовые фактуры. То есть можно взять рекордер, записать шорох одежды или топот копыт животного и превратить эти звуки, например, в барабанную партию.

— Есть ли особенности работы над треками к кино и мультфильмам?

— Для кинематографа звуковой дизайн решает разные задачи. Он раскрашивает изображение, делает его более глубоким, объемным и при этом достаточно реалистичным. Экран ограничен рамкой, и зритель не может заглянуть за нее. Но он в силах услышать, что происходит там, внутри.

А работая с анимацией, звуковой дизайнер создает уникальную картинку, совершенно отличную от всего того, что вы слышали до этого. Вымышленный мир подчиняется своим законам, поэтому стилистика меняется.

— А как, интересно, создаются звуки, которые невозможно записать в природе?

— Каждый человек все знакомые звуки распределяет в голове по разделам. Одни связаны с животными, другие — с машинами, третьи — с лесом, например. Это деление основано на опыте. И когда встает задача выдумать, скажем, звучание космического корабля для фильма, я исследую реальные фактуры — настоящие ракеты, большие корабли. Нужно обращать внимание на похожие предметы из нашего окружения.

Создавая голос динозавра, мы будем прослушивать крики и рыки существующих животных. Искать там вдохновение, записывать фактуру и изменять ее для достижения результата.

— И что, каждый звук, который вы используете для трека, нужно сначала самостоятельно записать?

— У каждого специалиста есть своя библиотека звуков. Большинство фактур можно найти в интернете и купить. Но качественные звуки будут дорого стоить. На все просто не хватит средств, так что нужны собственные наработки и записи. Они помогут сэкономить силы и деньги, а еще и заработать. Если полученный результат удастся продать.

— Какие-то необычные решения вы принимали в своих проектах?

— Скоро выйдет одна из новинок американской киностудии, для которой мы делали саунд-дизайн. Не могу говорить название, но тематика связана с животным миром. Так вот, для озвучания одного из героев мы собрали в студии уникальный струнный инструмент. Он электроакустический и внешне похож, скорее, на гитару или цитру.

ДОСЬЕ

Василий Филатов родился 8 марта 1984 года в Воронеже. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии. Первым в России создал факультет саунддизайна. Разработал звуковые оформления одного из телеканалов, марки телефона, приложений популярного банка, презентаций автоконцернов.

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